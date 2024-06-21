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Güncel

Batman'da bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Batman'da İhsan Türkoğlu (44), sokakta tartıştığı N.Ç. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA21 Haziran 2024 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Batman'da bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
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Olayın ardından kaçan N.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta yürüyen İhsan Türkoğlu ile yolda karşılaştığı N.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç., yanındaki tabancayla Türkoğlu'na ateş etti. İhsan Türkoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, N.Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhsan Türkoğlu'nun cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, N.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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