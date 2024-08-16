İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7026
  • EURO
    37,0487
  • ALTIN
    2659.22
  • BIST100
    9998.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da ilginç görüntü! Davetli olduğu düğüne yılanla gitti
Güncel

Batman'da ilginç görüntü! Davetli olduğu düğüne yılanla gitti

Batman'da yılan avcısı olarak bilinen Hasan Doksal, davetli olduğu düğüne bahçede yakaladığı yılanla gitti.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Batman'da ilginç görüntü! Davetli olduğu düğüne yılanla gitti
ABONE OL

Yılan avcısı Hasan Doksal, Batman'da gerçekleştirilen görkemli düğünde hayatlarını birleştiren Akif Yıldız ile Fatma Tunca çiftinin düğününe davetli olarak katıldı.

Gelin ile damadın yanı sıra katılımcıların halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendikleri sırada saz ekibi yaptığı anonsla Hasan Doksal'ı sahneye davet etti. Davetlilerin bakışları arasında elindeki sepetle sahneye çıkan Doksal, yılanı sepetten çıkararak herkesi şaşkına çevirdi.

2 METRELİK YILANLA GÖSTERİ YAPTI

Eline aldığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla gösteri yapan Doksal, davetlilerden uzun süre alkış aldı. Doksal, gelin ile damada düğünlerini unutulmaz kılmak için yılan şovu sürprizi yapmak istediğini söyledi.

"DÜĞÜNÜ UNUTULMAZ KILMAK İSTEDİM"

Davetlilerin unutulmaz anlar yaşadıklarını belirten Doksal, "Yeğenimin düğününe davet edildim. Ben de bu daveti unutulmaz kılmak için hem gelin damada hem de davetlilere bir sürpriz yapmak istedim. Yaşadığımız bölge sulak olduğu için yılanlar fazla var. Bahçeden yakaladığım yılanı sepete koyarak düğüne götürdüm. Orada yılanla güzel bir gösteri yaparak herkese unutulmaz anlar yaşattım. Davetliler çok güzel eğlendiler" dedi.

Doksal, düğünden sonra yılanı doğal ortamına saldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.