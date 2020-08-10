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Batman'da Kovid-19 tedbirleri: 25 evde karantina uygulaması başlatıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 evde karantina uygulaması başlatıldı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:42
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçe merkezi ve bağlı köylerde toplam 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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