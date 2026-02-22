İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Batman'da maganda dehşeti... Tüfekle rastgele ateş etti: 2 yaralı

Batman'da bir şahsın elindeki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtığı olayda 2 kişi yaralandı.

IHA22 Şubat 2026 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Batman'da maganda dehşeti... Tüfekle rastgele ateş etti: 2 yaralı
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2 vatandaş yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, caddeyi yaya ve araç trafiğine kısmen kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki silah ve kovanlar üzerinde detaylı inceleme başlatırken, kaçan şahıs kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

