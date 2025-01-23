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Batman'da narkotik operasyonu

Batman'da uyuşturucu satışından hakkında 6 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın tutuklandı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
Batman'da narkotik operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda devriye gezen ekiplerce 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın yakalandı. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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