Batman'da nevruz etkinliğinde terör propagandası! 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta gerçekleştirilen nevruz etkinliği sonrasında ilde bazı cadde ve ara sokaklarda yol kapatma, emniyet araçlarını taşlama, havai fişek atma gibi eylemlere katılarak "terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar vermek", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Özel Harekat Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.A, B.E, İ.M, Ö.B. ve M.A'nın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

