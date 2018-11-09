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Batman'da öğrenci servisi minibüse çarptı: 5 yaralı

Batman'da öğrenci servisinin minibüse arkadan çarpması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 C 0170 plakalı öğrenci servisi, Batman Diyarbakır kara yolunda, 72 DR 266 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan bir yolcu, AFAD personeli ile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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