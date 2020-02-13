13.02.2020 09:33 - Güncelleme: 13.02.2020 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışı Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacak. Söz konusu illerde buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu uyarıların ardından Batman'da okullar tatil mi? Batman Valiliği son dakika okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Yağış ve buzlanma nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumları bugün tatil edildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamileler de idari izinli sayılacak.

METEOROLOJİDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karlakarışık yağmur ve kar, zamanla kuzeybatı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ -7°C, 4°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -9°C, -1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Iğdır dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN °C, -3°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yamur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu