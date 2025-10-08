İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Batman'da ortalık karıştı: 1'i polis 8 kişi yaralandı

Batman'ın Gap Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Batman'da ortalık karıştı: 1'i polis 8 kişi yaralandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde saat 18.40 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada silah ve kesici aletle yaralananların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya müdahale eden polislerden biri sol ayağından hafif yaralandı.

Kavgada yaralanan 7 kişi ile polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgada silah kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığınca başlatılan adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

