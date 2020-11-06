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Batman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

IHA06 Kasım 2020 Cuma 14:16 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 14:16
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Kaza Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tayip Ramazan Demir (18) yönetimdeki 06 DCR 98 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Tayip Ramazan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Serhat Demir (20) olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, Demir’in cansız bedeni otopsi için morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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