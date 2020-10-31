İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
Güncel

Batman'da satırlı kavga: 1 ölü

Batman'da kimliği belirsiz kişi tarafından satır ve bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:00
ABONE OL

Olay Batman kent merkezi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. 35 yaşındaki Erkan Genç, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişinin satırlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.