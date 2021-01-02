Batman'da soba faciası! İki kişi hayatını kaybetti

AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 07:29 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 07:29

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bereket Atay (40) ve Hatice Atay (35) çifti ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Atay çiftinden haber alamayan yakınları, eve geldiğinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen çiftin 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Çiftin cenazeleri ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.