İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ocak 2021 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da soba faciası! İki kişi hayatını kaybetti
Güncel

Batman'da soba faciası! İki kişi hayatını kaybetti

Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 07:29 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 07:29
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bereket Atay (40) ve Hatice Atay (35) çifti ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Atay çiftinden haber alamayan yakınları, eve geldiğinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen çiftin 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Çiftin cenazeleri ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.