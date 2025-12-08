İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6052
  • EURO
    49,5926
  • ALTIN
    5744.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
Güncel

Batman'da sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
Batman'da sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle aynı aileden Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4), Rıdvan K. (3) ve yardım etmeye çalışan bir kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

  • Batman
  • Karbonmonoksit
  • Soba Zehirlenmesi

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.