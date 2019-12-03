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Batman'da terör operasyonunda 5 tutuklama

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
 
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan eski HDP Batman il başkanı Fatma Kapalıgöz, DBP Merkez ilçe eş başkanı Mehmet Salih Turmuş, S.T., V.A, ile S.Y, “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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