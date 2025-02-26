Batman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 100 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 lira ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.