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Batman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Batman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

117 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 100 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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