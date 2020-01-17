Batman’da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu

IHA 17.01.2020 12:59 - Güncelleme: 17.01.2020 12:59

İçişleri Bakanlığınca Kapan operasyonları kapsamında Batman’ın Mava bölgesinde Kapan-4 Mava operasyonu başlatıldı. Batman Valisi Hulusi Şahin operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurları tarafından Batman, Gercüş ve Hasankeyf kırsalında Kapan-4 operasyonu düzenledik. Bu operasyon Mava diye tabir edilen bölgede. Kuzeyinde Dicle, güneyinde de Karakuş üs bölgesi olan bir arazi parçası var. Batı tarafında Mardin, doğu tarafında da Şırnak kırsalı bulunur. Bu bölgede tam bir süpürme harekatı yaptık. Çok sayıda sığınak tespit ettik. Fakat sığınaklar uzun zamandır kullanılmamış. Yani bölgede artık örgütün son kalıntılarını temizliyoruz. Mava bölgesi örgütün zamanında çok etkin kullandığı bir bölgeydi. Tamamen temizledik ve yıkıcı, bölücü unsurlardan tamamen temizlemiş haldeyiz. Kapan-4 Mava operasyonu Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, Güneydoğumuzda, Doğu Anadolumuzda devam ediyor ve edecek. Batman’ın da bazı belli bölgelerde bu operasyonları icra etmeye devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanımızın Kıran operasyonlarda ifade ettiği gibi, ‘ara bul yok et’ emrinin kolluk kuvvetlerimiz aldılar ve gereğini yapıyorlar" dedi.

Kapan-4 Mava operasyonu bölgesinde bulunan kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.