Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

AA 14 Ocak 2022 Cuma 16:58 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:58

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "bazı kişilerin namlusunu değiştirerek atış kabiliyeti kazandırdıkları kurusıkı tabancaları sattıkları" bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

2 iş yeri, 2 araç ve bir evde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 26 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 79 fişek, 36 tabanca şarjörü, 3 namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 3 tabanca sürgüsü, 5 sürgü tutucu pim, çeşitli aparat, 6 metal yapıştırıcı, mengene, 2 matkap, spiral makinesi, 6 matkap ucu ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.