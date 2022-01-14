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Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Batman'da, namlusunu değiştirdikleri kurusıkı tabancaların yasa dışı ticaretini yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA14 Ocak 2022 Cuma 16:58 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:58
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "bazı kişilerin namlusunu değiştirerek atış kabiliyeti kazandırdıkları kurusıkı tabancaları sattıkları" bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

2 iş yeri, 2 araç ve bir evde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 26 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 79 fişek, 36 tabanca şarjörü, 3 namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 3 tabanca sürgüsü, 5 sürgü tutucu pim, çeşitli aparat, 6 metal yapıştırıcı, mengene, 2 matkap, spiral makinesi, 6 matkap ucu ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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