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Batman'daki cinayetle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

Batman'da önceki gün iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meydan Mahallesi Bankalar Caddesi'ndeki bir iş yerinde, 2 Aralık'ta, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında S.A. ve Ö.B'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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