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Batman'daki yasa dışı protestolara 5 tutuklama

Batman'da yasa dışı protestolara katıldığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Batman'daki yasa dışı protestolara 5 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı protesto eylemlerine katılıp, taşla ve molotofkokteyli ile ekip araçlarına ve personele saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

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