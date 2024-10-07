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  • Batmanlı Benazir Aydın'ın kesintisiz hapşırma nöbetleri devam ediyor
Güncel

Batmanlı Benazir Aydın'ın kesintisiz hapşırma nöbetleri devam ediyor

Batman'da yaşayan ve 18 Eylül'den bu yana kesintisiz hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın tedavisi devam ediyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen Aydın'ın hapşırma nöbetleri, uygulanan tedavilere rağmen henüz tam olarak sona ermedi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Batmanlı Benazir Aydın'ın kesintisiz hapşırma nöbetleri devam ediyor
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Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi.

İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

AA muhabirinin hastane yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 19 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi.

Hastalığın tespiti için Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki testleri süren Aydın'ın, uygulanan tedavi sonucunda hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediği ancak hala geçmediği belirtiliyor.

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