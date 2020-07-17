Batmanlı lise öğrencilerinden bisiklet kullanımını teşvik etmek için ''Bin kalori bir bilet'' projesi

AA 17 Temmuz 2020 Cuma 16:08 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:08

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci Semanur Çiftçi ve Tülin Taşkesen tarafından elektronik öğretmeni Bedirhan Doğan'ın desteğiyle yaklaşık 3 ayda geliştirilen proje, TÜBİTAK'ın 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda teşvik ödülü aldı.

- BİN KALORİDEN SONRA OTOBÜS BEDAVA



Projede, herkesi bisiklet sürmeye teşvik ederek sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini amaçlıyor. Geliştirilen sistem sayesinde bisiklete binen kişinin yaktığı kalori miktarı ölçülüyor. Bin kaloriye ulaşan kişinin toplu taşıma kartına araca binme hakkı yükleniyor.

Öğretmen Doğan, yüzlerce proje arasından ödül almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, projenin sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımına teşvik etme fikriyle ortaya çıktığını söyledi.

Amaçlarının belediyeye ait olan bisikletleri kullanmaya teşvik etmek olduğunu kaydeden Doğan, "Proje, bisikleti kullanan kişilerin yakmış olduğu kaloriye karşılık toplu taşıma aracına binme hakkı elde etmesine dayanıyor. Böylece kişi hem bisiklet kullanmaya teşvik ediliyor hem de spor yaptığı için sağlıklı bir yaşam sürdürmüş oluyor." diye konuştu.

Öğrenci Semanur Çiftçi de ödül aldıkları için mutlu olduklarını anlatarak, daha güzel projeler ortaya koymak için yoğun bir gayret içerisinde olacaklarını dile getirdi.