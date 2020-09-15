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Batmanlı öğrencilerin ''yardımcı pilot''u TEKNOFEST yolcusu

Batman'da Abdulcelil Candan Ortaokulu öğrencilerinin, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla geliştirdikleri 'yardımcı pilot' adlı proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) finale kaldı. Projede yer alan öğrencilerden Musab Aydınlı projelerinin TEKNOFEST'te finale kalmasının sevincini yaşadıklarını anlatarak, hedeflerinin birincilik elde etmek olduğunu söyledi.

AA15 Eylül 2020 Salı 16:35 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:35
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Abdulcelil Candan Ortaokulunda okuyan öğrencilerin geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'in finalinde yarışmaya hak kazandı.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmeni İhsan Fidan, projenin 6 ayda hazırlandığını belirterek proje fikri ve geliştirilmesinde bütün katkının öğrencilere ait olduğunu söyledi.

Projenin TEKNOFEST'te finale kaldığını belirten Fidan, "Bu ayın sonunda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te hedefimiz birinci olmak ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Alkol ve aşırı yükten kaynaklı çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Fidan, "Projemiz sayesinde sürücü, aracı çalıştırdığı anda iki durum kontrol edilecek. Yük fazlası ve alkol kullanımı var mı? Bunlardan herhangi birisi varsa araç kendini otomatik olarak kilitleyecek, aracın hareket etmesini engelleyecek ve durumu da sürücüye bildirecek. Kaza halinde ise araç kazanın yapıldığı konumu ilgili yerlere gönderip yardım isteyecek.” diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Musab Aydınlı da projelerinin TEKNOFEST'te finale kalmasının sevincini yaşadıklarını anlatarak, hedeflerinin birincilik elde etmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Rukiye Temiz ise insanlara faydalı bir proje geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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