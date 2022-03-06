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Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA6 Mart 2022 Pazar 02:41 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 02:41
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Şingah Mahallesi Bayburt-Çaykara Kara Yolu'nda seyreden, O.K. idaresindeki 42 AKS 513 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 CUP 616 plakalı otomobil ve H.Z. idaresindeki 69 T 0043 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan R.Ü. ve M.A'nın yaralandığı belirlendi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaralananların askeri personel oldukları öğrenildi.

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