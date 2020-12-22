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Güncel

Bayburt'ta baba vahşeti! İki çocuğunu öldürdü

Bayburt'ta kan donduran bir olay meydana geldi. 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba intihar etti.

AA22 Aralık 2020 Salı 14:26 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 14:26
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Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyündeki evinde, Erdoğan Acar (32), henüz belirlenemeyen nedenle kızı Hatice (8) ve oğlu Mücahit Acar'ı (7) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Acar, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Acar ve çocuklarının cansız bedenini buldu.

Cesetler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

;;;;;;;Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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