İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,174
  • EURO
    50,3192
  • ALTIN
    6431.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bayburt'ta düzensiz göçe geçit yok

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 8 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Bayburt'ta düzensiz göçe geçit yok
ABONE OL

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin men ve takibine yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenleri ülkeye sokan, barınmasına imkân sağlayan ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan yapılan operasyonda, üzerlerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait pasaport bulunan 4 yabancı uyruklu şahsın pasaport kontrollerinde belgelerin sahte olabileceği değerlendirildi. İfadeleri alınan yabancı uyruklu şahıslar, pasaportların sahte olduğunu itiraf etti. Afganistan uyruklu 4 şahıs hakkında 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.