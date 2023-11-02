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Bayburt'ta Filistin için anlamlı kampanya

Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri ve Kızılay Haftası münasebetiyle Bayburt'ta kan bağışı kampanyası ve Filistin halkına destek için hayır panayırı düzenlendi.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Bayburt'ta Filistin için anlamlı kampanya
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29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve kan bağışı bilincine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Bayburt Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek olmak isteyenler, KOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya geldi.

KOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Kızılay Haftası programı, açılış töreni ve kurdele kesimiyle başladı. Programda Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Bayburt Kızılay Bayburt Şubesi temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Açılışın ardından katılımcılar, kampanyaya destek olmak için Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Daha sonra Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu öğretmenleri ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan Filistin'e destek için hayır panayırı gezildi. Hayır panayırı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken elde edilen gelirin Kızılay aracılığıyla Filistin'e gönderileceği belirtildi.

  • kan bağışı
  • Cumhuriyetin 100yılı
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