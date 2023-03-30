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Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bayburt'ta etkili olan kar ile yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

AA30 Mart 2023 Perşembe 02:03 - Güncelleme:
Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı ile Bayburt-Gümüşhane kara yolundaki 1875 rakımlı Vauk Dağı geçitlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, her iki geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini ise dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekiplerince yolda kalan vatandaşlara, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

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