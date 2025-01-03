Bayburt'ta Regaib Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı

Bayburt'ta üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili'ni idrak etmek için vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Ulu Camii'nde yatsı namazından sonra düzenlenen programda vaaz eden İl Müftüsü Bayram Danacı, üç ayların faziletini ve bu ayların nasıl ihya edileceğini anlattı. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam eden program Müftü Bayram Danacı'nın yaptığı dua ile sona erdi.

Regaip Kandili'nde 7'den 70'e çocuk, genç, kadın, erkek camileri dolduran Bayburtlular el açarak dua etti.