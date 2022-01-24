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Bayburt'ta yoğun tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:17
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Kar yağışı ve tipi, Bayburt Araklı yolu ile Bayburt Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergâhlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.

Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergâhları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"SALMANKAŞ GEÇİDİ ÇIĞDAN KAPANDI"

Termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği Bayburt'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Çığın düştüğü bölgeye ulaşan karayolları ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

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