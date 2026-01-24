İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da Bayğaralar Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin tutuklandığını, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, örgütün Antalya'daki yöneticisi olduğu belirlenen H.A. ile birlikte hareket eden şüpheliler yakalandı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyeti kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, ayrıca adam öldürme, yağma, kasten yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

Yerlikaya, operasyonun başarıyla yürütülmesinde emeği geçen Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığını, İl Emniyet Müdürünü ve polis ekiplerini tebrik etti.