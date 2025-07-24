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Güncel

Bayındır'da yangın hasar tespit çalışmaları başladı

İzmir'de otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangından etkilenen evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen İzmir Vali Yardımcısı, Bayındır Kaymakamı ve Bayındır Belediye Başkanı, geçmiş olsun dileklerini ileterek zararların giderileceğini ifade etti.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Bayındır'da yangın hasar tespit çalışmaları başladı
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İzmir'in Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde dün otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve kurum müdürlerinden oluşan heyet yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Heyet, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çorumluoğlu, Mete ve Sakarsu, geçmiş olsun dileklerini ileterek zararların giderileceğini ifade etti.

YANGIN

Dün, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle mahalleye sıçramıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, alevlerin sıçradığı 5 ev yanmış, 3 büyükbaş hayvan ise telef olmuştu.

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