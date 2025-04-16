Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz 18 Mart'ta İBB Başkanının sahte diplomasının iptalinin ardından yapılan hesaplamalara dikkat çekti. Baykal, Özgür Özel'in emeklinin cebinden ne kadar para çekildiğini ve ülke bütçesinin ne kadar harcandığını ortaya koyan hesaplamalara vurgu yaparak İBB'deki yolsuzlukları ve CHP kurultayındaki rüşvetleri işaret etti.

'CHP'NİN ÜLKEYE VERDİĞİ ZARAR NET OLARAK GÖRÜLEBİLİR'

Özel'e sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tepki gösteren Baykal, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Özgür Özel 18 Martta İBB başkanının sahte diploması iptal edildikten sonra ülkenin ne kadar parasının harcandığını, emeklinin cebinden ne kadar yok olduğunu hesaplamış.

İBB'de yapılan 580 milyarlık yolsuzluk ile kurultayda kendisini genel başkan yapabilmek için dağıtılan paralara da bir zahmet aynı hesabı yaparsa, yönetimleri altındaki CHP'nin ülkeye verdiği zararı net görebileceğiz.