İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Onur Madalyası'na layık görüldü
Güncel

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Onur Madalyası'na layık görüldü

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Etiyopya Onur Madalyası'na layık görüldü.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Onur Madalyası'na layık görüldü
ABONE OL

Bayraktar, Etiyopya'nın ulusal ve Hava Kuvvetleri kapasitesinin artırılmasına ve geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle prestijli madalyayla ödüllendirildi.

Haluk Bayraktar'a madalyası, Etiyopya Hava Kuvvetlerinin 88. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin huzurunda, Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Yilma Merdasa tarafından takdim edildi.

Haluk Bayraktar, daha önce Azerbaycan, Ukrayna, Burkina Faso, Mali, Kırgızistan ve Kosova tarafından ülkelerine sunduğu katkılar nedeniyle çeşitli madalyalarla ödüllendirilmişti.

  • Baykar Genel Müdürü
  • Haluk Bayraktar
  • Etiyopya Onur Madalyası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.