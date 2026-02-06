



Selçuk Bayraktar öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında kentte 303 konut inşa edildi. Deprem sonrası barınma ihtiyacına kalıcı çözüm sunmak amacıyla yapılan konutlar, sağlam yapısı ve planlı yerleşimiyle dikkat çekti. Bölgede yaşam devam ederken, vatandaşlar yapılan destekten dolayı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

"BABAM OLSA BU KADARINI YAPAMAZDI"

Duraklı Mahallesi'nde depreme yakalanan ve iki oğlu vefat eden Bayram Akpınar, "Depremin olduğu gün iki oğlumuz orada şehit oldu. Evlatlarımızı kaybettikten sonra devletimiz Baykar Toplu Konutlarda buradan bize ev verdi. Neredeyse yüzde 99'u dolu. Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten babam olsa bu kadarını yapamazdı. Bir yıl içinde bana ev yap deseydim, param yok derdi. Hepimiz perişandık. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma bile vermesin" dedi.

"BURADA NEREDEYSE HERKES MEMNUN"

"Bu acıyı ancak evladını kaybeden, evi yıkılan, yokluğu yaşayan bilir" diyerek sözlerini sürdüren Akpınar, "Ben gariban bir adamdım, devlet bana burayı verdi. Emekliyim, burada çalışıyorum. Allah'a şükür buradaki insanların yüzde 90'ından fazlası memnun. Her yerde birkaç memnun olmayan çıkar ama burada neredeyse herkes memnun. Devletimize, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza saygı ve sevgi duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA NE YAPACAK BU DEVLET Kİ"

Depremzede Mehmet Kayabaşı ise, "Allah razı olsun çok güzel konutlar var çok sağlam. 99 depremini de duyduk o zamanlar devlet memuruydum. Maaşları zor vereceklerdi dışarıdan yardım gelmeseydi. Allah razı olsun kısa sürede evlerimizi yaptılar teslim ettiler. Çok şahane, her babayiğidin harcı değil bu iş. Birçok yerde toplu konut ve köy evi var. Daha ne yapacak bu devlet ki, nasıl daha hizmet yapacak" dedi.

Depremzede Fatma Dilek de, "Binalarımız çok güzel, çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bayraktar'a. Evim merkezdeydi deprem sonrası buraya taşındık" diye konuştu.