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Baykar satın aldı! Bodnar: 2022'de temeli atılacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı tesis için arsa satın aldığını bildirdi. Bodnar, 2022'nin sonuna kadar işletmenin temellerinin atılacağını ifade etti.

Star.com.tr4 Aralık 2021 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:20
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Radio NV'ye konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Baykar'ın Ukrayna'da eğitim ve SİHA üretimi için kuracağı tesis hakkında açıklamalarda bulundu.

Bodnar, Ukrayna'daki Baykar fabrikasının inşaatına başlamak için arsanın satın alındığını söyledi. Bodnar, önümüzdeki yılın sonuna kadar işletmenin temellerinin atılacağını ifade etti.

"BAYKAR'IN UKRAYNA ŞUBESİ KURULDU"

Tesisin inşaatına başlanması için ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini belirten Bodnar, "Şirket bir arsa satın aldı. Baykar Makina firmasının Ukrayna şubesi kuruldu. İlk uçağın ne zaman üretileceğini tam olarak söyleyemem ama yapım süreci oldukça hızlı olacak. 2022'nin sonuna kadar tesisin temellerini göreceğimizi umuyorum" dedi.

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