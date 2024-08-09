Baykar'dan yapılan açıklamada, konut seferberliği kapsamında Baykar'ın bağışladığı 3 şehirde toplam 1012 hanelik kalıcı konut projesinin hızla tamamlandığı belirtilerek, "349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız." ifadesine yer verildi.

�� #KonutSeferberliği kapsamında bağışladığımız 3 şehirde toplam 1.012 hanelik kalıcı konut projesini hızla tamamlıyoruz.



349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık.



Milletimizin yanındayız! ���� pic.twitter.com/t041kv4kbv — BAYKAR (@BaykarTech) August 9, 2024

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık." ifadesini kullandı.

349 hanelik Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Bayraktar, "Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın. Birlikte daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.