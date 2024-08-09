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  • Baykar tarafından inşa edilen 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının teslimi başladı
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Baykar tarafından inşa edilen 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının teslimi başladı

Deprem bölgesine yönelik çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Baykar'ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının ilkleri, Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Baykar tarafından inşa edilen 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının teslimi başladı
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Baykar'dan yapılan açıklamada, konut seferberliği kapsamında Baykar'ın bağışladığı 3 şehirde toplam 1012 hanelik kalıcı konut projesinin hızla tamamlandığı belirtilerek, "349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız." ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık." ifadesini kullandı.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

349 hanelik Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Bayraktar, "Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın. Birlikte daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

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