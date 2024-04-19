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  • BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen 2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu
Güncel

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen 2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen 2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

19 Nisan 2024 Cuma 00:57 - Güncelleme:
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen 2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu
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Bayraktar AKINCI milli mühimmatlarla başarılı atış testlerini sürdürüyor.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen 2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

Bayraktar AKINCI

2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi

2 x TEBER Guidance Kit Firing Test

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