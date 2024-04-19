Bayraktar AKINCI milli mühimmatlarla başarılı atış testlerini sürdürüyor.Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen 2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
Bayraktar AKINCI
2 x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi
2 x TEBER Guidance Kit Firing Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 18, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️����
✅ 2️⃣ x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi
✅ 2️⃣ x TEBER Guidance Kit Firing Test@BaykarTech �� @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/9CbA15ixnG