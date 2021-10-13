BAYKAR'a atılan bir iftira daha hukuktan döndü!

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:48

BAYKAR Savunma, ABC Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Polat ve o dönemki yöneticisi Merdan Yanardağ'a karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi!" denildi.

GELİRİ ŞEHİT ÇOCUKLARINA VERİLECEK

Davanın karar metninin yer aldığı paylaşımda elde edilen 40 bin liralık tazminatın şehit çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlanacağı ifade edildi.

Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi!@abcgazete'sinin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı, şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlayacağız. pic.twitter.com/1ULcCQ16HK — BAYKAR (@Baykar_Savunma) October 13, 2021

Konu hakkında açıklama yapan Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Doğru işleri her zaman karalama, yalan ve iftirayla engellemek isteyenler olacak. Kimin maşası ve nerenin piyonu olduğu belli olmayan alçaklara aldırma! Hak bildiğin yolda eğilmeden, bükülmeden dosdoğru yürümeye devam et...