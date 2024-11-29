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Baykar'a deprem bölgesinden tam not

Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından Baykar'ın Adıyaman'da inşa ettirdiği deprem konutları vatandaşlardan tam not aldı.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Baykar'a deprem bölgesinden tam not
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Evlerine yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi. Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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