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  • Baykar'a iftira atan İBB'nin provokatörü gözaltına alındı
Güncel

Baykar'a iftira atan İBB'nin provokatörü gözaltına alındı

Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satmışlar' iftirası atan ve 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Baykar'a iftira atan İBB'nin provokatörü gözaltına alındı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"ALEVİLERİN NEDEN BİR PKK'SI OLMALIYDI" YAZISINA SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi. Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında provokatör Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

  • Evren Barış Yavuz
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