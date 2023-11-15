Baykar'dan Gazze'ye 286 milyon liralık insani yardım

İsrail işgali altında bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye yönelik insani yardım ulaştırmak için harekete geçen Baykar, 286 milyon liralık yardım yapacağını duyurmuştu. Baykar tarafından Gazze için yapılan 286 milyon liralık bağış, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) teslim edildi. Gerçekleştirilen bağışla birlikte AFAD ve TDV koordinesinde Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.



Baykar olarak, Filistin'deki kardeşlerimizin insani ihtiyaçları için AFAD ve Diyanet Vakfına toplam 286 milyon TL nakdi bağış yaptık.



Hakk'ın ve hakikatin yanında yer almaya devam edeceğiz! ��������



Baykar made a cash donation of 286 million ₺ ($10 million) to AFAD and the Diyanet... pic.twitter.com/G9AKJg4xem — BAYKAR (@BaykarTech) November 15, 2023

"SESSİZ KALMAK KATLİAMLARA ORTAK OLMAKTIR"



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim'de sosyal medyadan Gazze'ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" diyerek, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Söz verdiğimiz gibi;



Baykar olarak AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına Filistin'e insani yardım için 286 milyon TL bağış yaptık.



Filistinli kardeşlerimizin yanındayız! ��������



As promised,



Baykar donated 286 million ₺ ($10 million) to AFAD and the Türkiye Diyanet Foundation for... pic.twitter.com/m6LzKjGCXs — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 15, 2023

ULUSLARARASI TOPLUMA "KATLİAMI DURDURUN" ÇAĞRISI



İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Selçuk Bayraktar, uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırmıştı.