Baykar'dan 'kripto para' iddialarına cevap: Hiçbir bağlantımız yok

22 Mart 2022 Salı 13:46 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 14:10

Son günlerde Baykar Savunma'nın kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlerde bulunduğuna dair iddialar ortaya atılılarken konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Baykar Twitter hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklama "İsim haklarımızı kullanarak oluşturulan ve tarafımıza ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlere dair zorunlu açıklamamızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur! " notuyla paylaşıldı.

Söz konusu açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgüven olarak geliştirdiğimiz İHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır.

İnternette www.bayraktartb2.com adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı isöi kullanarak başlatılan sözle kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir.

Adımızı kullanan ve girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.