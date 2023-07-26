Irkçı çıkışlarıyla tanınan Ümit Özdağ, savunma sanayiinde büyük başarılara imza atan BAYKAR için asılsız iddialarda bulundu.

Baykar, asılsız iddialarından dolayı Özdağ hakkında hukuki süreç başlattı.

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ için hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Akgüngör, yaptığı açıklamada, "Baykar'a yönelik atılan iftiralara, yapılan karalamalara defaatle cevap verdik. Atılan iftiralar yargıya taşındı ve birçoğunda yargı süreci tamamlandı. Bu karalamaların yalan ve iftira olduğu hukuken de tescil edildi. Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında Baykar ile ilgili anlattığı hususların da hiçbir doğruluğu bulunmamaktadır. Baykar tarafından bu iftiralara karşı da gerekli hukuki girişim başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.