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Ali Babacan'a tepki gösteren depremzede genç: BAYKAR'ı savunmak siyasi değil, milli meseledir

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından ilçeye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a BAYKAR ile ilgili söylediği sözlerden dolayı tepki gösteren depremzede genç, 'BAYKAR'ı savunmak zaten siyasi mesele değil, milli meseledir' dedi.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Ali Babacan'a tepki gösteren depremzede genç: BAYKAR'ı savunmak siyasi değil, milli meseledir
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Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'a depremzede bir genç, "BAYKAR'ı kapatacağız dediniz ama BAYKAR bizim için seferber oldu. Şu an sosyal medyada aşırı derecede algı operasyonları var. 10 günden beridir uğraşıyor. Canla başla çalışıyor. Devlet ekiplerimizin hepsi şuan aşırı derecede devletimiz yardım yapıyor. Sizden tek isteğim bir olmalıyız, kimseyi eleştirme zamanı değil. Memleket hepimizin' diyerek tepki göstermişti.

"BAYKAR'I SAVUNMAK MİLLİ MESELEDİR"

Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından kendisine tepkiler geldiğini belirten genç, BAYKAR'ı savunmanın siyasi değil, milli bir mesele olduğunu söyleyerek, "Sosyal medyada gelen tepkiler için bu videoyu çekmek zorunda kaldım. 12 günden beri canımızı dişimize katarak çalışıyoruz. 2 gün önce Ali Babacan ve ekibi ile girmiş olduğum diyalog sosyal medyada gündem olmuş. Ben orda hiçbir şekilde siyasi ideoloji kullanarak BAYKAR'ı savunmadım. BAYKAR'ı savunmak zaten siyasi bir mesele değil, bir milli bir meseledir. BAYKAR ilk günden beri bizimle beraber. Selçuk ağabey ve ekibinden Allah bin kere razı olsun. Devletimiz burada tüm imkanlarıyla çalışıyor. Gün birlik ve beraber olma günüdür" ifadelerini kullandı.

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