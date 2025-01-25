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Baykar'ın inşa ettiği sıcak yuvasına kavuştu

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutları afetzede ailelere sıcak yuva oldu. Asrın felaketinin yıl dönümünü sıcak yuvasında karşılayacak Emine Adaş, “Geçen yıl 6 Şubat'ta konteynerdeydik ama bu yıl yeni evimizdeyiz” dedi.

IHA25 Ocak 2025 Cumartesi 09:22 - Güncelleme:
Baykar'ın inşa ettiği sıcak yuvasına kavuştu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlar da devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde teknoloji devi Baykar da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı. Aralıksız süren çalışmalar sonucu Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmiş ve aileler yeni sıcak yuvalarına taşınmaya başlamıştı. Evinin anahtarını teslim alan Emine Adaş, asrın felaketi olan 6 Şubat'ın yıl dönümünü sıcak yuvasında karşılamanın mutluluğunu dile getirdi. Enkazdan 10 saat sonra ailesiyle birlikte kurtarılan Adaş, Baykar konutlarında kendini güvende hissettiğini söyledi.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDE AİLEMLE BİRLİKTE 10 SAAT ENKAZIN ALTINDA KALDIK"

Depremde 10 saat sonra enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Emine Adaş, "6 Şubat depreminde ailemle birlikte 10 saat enkazın altında kaldık. Görümcem ve 2 çocukları vefat etti. Ben enkazdan kurtarıldıktan sonra 3 ay yatalak kaldım. Annemlerde kaldım ve 3 ay annem bana baktı. Çadırda kaldım sonra konteyner çıktı. Konteynerde kalmaya başladık bir buçuk yıl sonra Baykar konutlarından bize ev çıktı. Rabbime çok şükür evimize kavuştuk. Bayraktar konutlarında yaşıyoruz. Onlardan Allah razı olsun ve Allah hepsini gönlüne göre versin" dedi.

"BU YIL 6 ŞUBAT'TA YENİ EVİMİZDE SICACIK YUVAMIZDA KARŞILAYACAĞIZ, ARTIK ESKİSİ GİBİ KORKMAYACAĞIZ"

Baykar tarafından inşa edilen konutların kendilerine güven verdiğini ifade eden Emine Adaş, "Ev güzel zaten eşyalarım çoğu enkazda kalmıştı. O yüzden yeni eşyalar aldık. Evimiz 3+1 odalarımız var. İki çocuk odası, bir yatak ve bir de oturma odası var. Yeni evimizden memnunuz. Bu evde 4 aydır yaşıyoruz. Rabbim konteynır ve çadırlarda yaşayan insanlara yeni evler nasip etsin. Geçen yıl 6 Şubat'ta konteynerdeydik ama bu yıl yeni evimizdeyiz. Bu yıl 6 Şubat'ta yeni evimizde sıcacık yuvamızda karşılayacağız, artık eskisi gibi korkmayacağız" ifadelerini kullandı.

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