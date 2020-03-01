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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan sert mesaj... 'Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız'
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Bakan Çavuşoğlu'ndan sert mesaj... 'Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de askerimize yönelik yapılan saldırının akabinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun' ifadelerini kullandı.

01 Mart 2020 Pazar18:40 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 18:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

MSB: Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz

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