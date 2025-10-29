İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Bayrak asmak için kapısını açık bırakmıştı! Tramvay servise çarptı: 3 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün bayrak asmak için açık bıraktığı servisin kapısına çarpan tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

IHA29 Ekim 2025 Çarşamba 17:20
Bayrak asmak için kapısını açık bırakmıştı! Tramvay servise çarptı: 3 yaralı
Kaza, saat 15.20 sıralarında 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki 26 S 0287 plakalı servisin kapısını açtı.

TRAMVAY, SERVİS ARACININ KAPISINA ÇARPTI

Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı. Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

