14 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Bayrak hassasiyetiyle gönülleri fetheden genç, vali tarafından ağırlandı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını tek tek düzeltirken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan çocuğu makamında ağırladı. Yaşanan olayı anlatan çocuk, 'Her gördüğüm bayrağı düzeltiyordum' dedi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 16:08
Bayrak hassasiyetiyle gönülleri fetheden genç, vali tarafından ağırlandı
Çankırı'da Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na asılan Türk bayraklarının rüzgarın etkisiyle ters döndüğünü gören 16 yaşındaki Mert Can Ballıca, duruma kayıtsız kalmayarak ipe dolanan bayrakları tek tek düzeltti. Bayrak hassasiyeti vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen Ballıca, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Mert Can'ı makamında ağırlayarak tebrik etti ve Çankırı FK forması hediye etti. Vali Taşolar, Mert Can'ın babasını da telefonla arayarak tebrik etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de hazır bulundu.

"BU HAREKETİMDEN DOLAYI MUTLUYUM, KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Her gördüğü bayrağı düzelttiğini söyleyen Mert Can Ballıca, "Eve giderken çay kenarındaki asılı bayrakların rüzgardan dolayı ters döndüğünü fark ettim. Ben o sırada bayrakları düzeltirken beni kayda almışlar. Kendimi sosyal medyada gördüm ve çok şaşırdım. Çoğu arkadaşım ve akrabam aradı tebrik etti. Sayın Valimiz de tebrik ederek benimle görüşmek istedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi bence bizim en değerlimiz olmalı. İlk defa yaptığım bir durum değil, her gördüğüm bayrağı düzeltiyordum. Bu hareketimden dolayı mutluyum, kendimle gurur duyuyorum. Olumlu yorumlar yapan herkese teşekkür ederim" dedi.

