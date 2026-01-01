İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı! Minik Zeynep'ten beğeni toplayan hareket
Güncel

Bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı! Minik Zeynep'ten beğeni toplayan hareket

Aksaray'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifini üzerine yağan kardan temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı! Minik Zeynep'ten beğeni toplayan hareket
ABONE OL

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep ile babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı.

Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep Ebrar'ın, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi.

Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berk ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.