İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6152
  • EURO
    36,3609
  • ALTIN
    2925.07
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayraklı Belediyesi'nde grev! ''Artık bu işin sorumlusu biz değiliz''
Güncel

Bayraklı Belediyesi'nde grev! ''Artık bu işin sorumlusu biz değiliz''

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde işçiler greve başladı. DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, 'Bütün Bayraklı halkı şunu bilsin. Bu saatten sonra bu şehirde mahrum kalacakları her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası ve Bayraklı Belediye Başkanı'nın kendisidir. Artık bu işin sorumlusu biz değiliz.' dedi.

AA26 Kasım 2024 Salı 07:13 - Güncelleme:
Bayraklı Belediyesi'nde grev! ''Artık bu işin sorumlusu biz değiliz''
ABONE OL

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı.

TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasının bahçesinde toplanan işçiler slogan attı.

İşçiler tarafından belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asıldı.

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, TİS görüşmelerinden sonuç alamamalarının ardından bu gece itibarıyla greve başladıklarını söyledi.

Bayraklı Belediyesi'nin A grubunda yüzde 20 vergi diliminde 42 bin 8 lira maaş önerdiğini belirten Yıldız, "Sosyal haklarla bu ücreti önerdi. Diğer rakamlarda değişiyor ama tabanda en düşük rakamımız şu anda bu. Görüşmeler devam ediyor. Daha önce bizim sözleşmemiz çevre belediyelerin en iyilerinden bir tanesiydi. Biz sözleşmemizin 2 yıl önceki konumuna gelmesini istiyoruz. Şu anda o konuma uzak bir mesafedeyiz. Oraya gelinceye kadar da grev kararımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldız, grevin sendika üyesi yaklaşık 1400 işçiyi kapsadığını aktardı.

Beş aydır TİS görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Yıldız, "Bütün Bayraklı halkı şunu bilsin. Bugünden itibaren çöplerin birikme sebebi Bayraklı Belediye işçisi ya da DİSK Genel İş Sendikası değil. Bu saatten sonra bu şehirde mahrum kalacakları her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Bayraklı Belediye Başkanı'nın kendisidir. Artık bu işin sorumlusu biz değiliz. Muhatabı da biz değiliz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler belediye binasının bahçesinde halay çekerek eylemlerini sürdürdü.

İşçiler CHP'li belediyeye isyan etti

Milyonluk konserlere inceleme! Usulsüzlükler Sayıştay raporunda

Özgür Özel fena çuvalladı! "Hodri meydan" dedi! İşin aslı Ahmet Necdet Sezer'e dayandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.